Parte l’asta per Retegui: Inter avanti ma ci sono anche Milan e Lazio. Il rischio è la Premier

Sicuramente in Italia il club più interessato è l'Inter. Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo seguono da almeno un anno. La scoperta è stata... facilitata dal fatto che nel Tigre gioca Colidio, che è di proprietà dell’Inter. I dirigenti, lo hanno visionato dal vivo anche in Argentina, hanno preso informazioni con la famiglia, conoscono anche le abitudini del ragazzo fuori dal campo. E il viaggio a Napoli di Baccin è solo l’ultimo passaggio. Nei piani interisti: acquistare l’attaccante per fargli continuare la crescita in Italia. Spazio e tempo per il giovane italo-argentino senza la pressione del ruolo da titolare. Correa, esterno d'attacco dei nerazzurri, molto probabilmente a giugno lascerà Milano: l’idea era quella di sostituirlo con Mateo a un prezzo contenuto. Il prezzo però non è più quello di qualche tempo fa, va capito fino in fondo se il progetto nerazzurro è ancora attuale. Di sicuro, il club di Zhang per arrivare a Retegui può contare su due personaggi importanti: Javier Zanetti, il cui nome non può non toccare il sentimento di Retegui e Lautaro, di cui il talentino è un grande estimatore.

I proprietari del cartellino del giovane Mateo Retegui, Tigre e Boca Juniors, non hanno fretta, il valore del bomber infatti è schizzato alle stelle. Oggi la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Tigre riscatterà il 50% dell’attaccante per 2,1 milioni di euro. Ed è chiaro che l’intenzione dei due club, adesso che il nome del giocatore è su tutte le prime pagine d’Italia e d’Europa, sia quella di aspettare. Di lanciare un’asta, ovvio, per ricavare più denaro possibile.

Ma se l’Inter è la squadra italiana più avanti nei discorsi su Retegui, non è certamente la sola. Il profilo del giovane bomber a Milano, sponda Milan piace moltissimo, Mateo risponde all’identikit di calciatori che interessano. Pioli accoglierebbe molto volentieri Retegui, la situazione dell'attacco milanista infatti è in divenire, Rebic è in partenza, Ibrahimovic è un capitolo a parte e Giroud non è certo giovanissimo, Origi non pervenuto. Insomma sarebbe l’ideale per il club di Pioli inserire una giovane promessa che ha già dimostrato quello che vale. Ma come tutte le società italiane interessate al cartellino del giovane, il Milan non vuole giocare al rialzo ma sarà molto difficile immaginare che non sarà così, fino alla fine di questa stagione.

Ma anche a Roma da tempo stanno monitorando Mateo, anche se il bomber era stato offerto alla Roma in tempi non sospetti attraverso Francesco Totti, è la Lazio che ha messo gli occhi sulla punta: Immobile al momento non ha sostituti e il giovane farebbe al caso dei biancocelesti, vicino o in sostituzione del titolare Laziale. Retegui è infatti considerato un giocatore fatto e sarebbe gradito a Maurizio Sarri.