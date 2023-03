Partenza in salita per le Borse

Apertura negativa in questo ultimo giorno della settimana per le Borse europee.

Milano cede un punto percentuale a mezz'ora dal via, maglia nera in Europa: solo poco meglio Londra, Parigi e Francoforte, tutte comunque in rosso.



Nel complesso, a livello globale, permangono i timori di un rallentamento dell'economia, mentre le autorità di regolamentazione statunitensi non sono riuscite a placare del tutto le preoccupazioni su una crisi bancaria.



In Italia la Fabi, il principale sindacato dei bancari rassicura: il sistema è solido, si legge in una nota, non ci sono rischi di casi simili a Credit Suisse o Svb.



A Piazza Affari le banche trascinano il listino al ribasso: sul Ftse Mib oggi neanche un titolo in positivo.

Fronte materie prime, gas ancora in leggero calo a 42 euro megawattora, spread stabile a 189 punti base.