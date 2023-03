Paura banche: Milano maglia nera a -4%, in fumo 24 miliardi

Il fallimento della Silicon Valley e quello della Signature Bank spaventano i mercati oltreoceano: borse pesanti in Europa oggi nonostante le rassicurazione di Bruxelles e del commissario Gentiloni, che ha escluso rischi di contagio e pericoli per le nostre banche. Milano maglia nera perde il 4%, Londra -2,58%, Parigi e Francoforte -3% mentre a Wall Street torna il sereno. A sostenere gli indici Usa le parole del presidente Biden: "Il nostro sistema bancario, ha detto - è solido" mentre le autorità di regolamentazione americane hanno garantito che tutti i depositi saranno tutelati, qualsiasi sia l'importo. Tra le discese maggiori a Piazza Affari: Banca Popolare di Sondrio, -10,62% Bper Banca, -9,40%, Banco Bpm, -8,09%, Unicredit -9%. Si fa largo la convinzione che le banche centrali si fermeranno nei rialzi dei tassi. Goldman Sachs ha scritto che non prevede più un loro aumento nella riunione della Fed del 22 marzo. Scendono i rendimento dei titoli di stato, -8 punti base per il rendimento del Btp italiano decennale; -17 punti per il rendimento del Bund tedesco. E l'euro sale sul dollaro, a 1,074