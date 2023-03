Pence: “La storia riterrà Trump responsabile dell'assalto a Capitol Hill”

L'ex vicepresidente americano Mike Pence ha affermato che la storia riterrà Donald Trump "responsabile" per il suo ruolo nell'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. "Il presidente Trump aveva torto", ha dichiarato Pence in un discorso all'annuale Gridiron Dinner a Washington. "Non aveva il diritto di ribaltare le elezioni. E le sue parole sconsiderate hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti al Campidoglio quel giorno” ha affermato Pence, in un raro commento sui fatti di quel giorno, durante il quale la sicurezza dovette metterlo in salvo mentre la folla urlava: "Impiccate Pence".

"Quanto accadde quel giorno fu una vergogna ed è un insulto alla decenza descriverlo in altro modo. Fino a quando vivrò, non minimizzerò mai le ferite inflitte, le vite perse, l'eroismo delle forze dell'ordine in quel tragico giorno", ha aggiunto Pence.

L'ex vice presidente sta meditando di candidarsi alle presidenziali del 2024, per le quali Trump si è già candidato.