Pensionato spara alla moglie e poi si uccide, lei è in fin di vita

Ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso: lui è morto sul colpo, mentre la moglie, in condizioni gravissime, è stata trasferita all’ospedale con l’elisoccorso. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 16,30 a Cilavegna, in provincia di Pavia, in una villetta di via Pisacane, alla periferia del paese lomellino di poco più di 5 mila abitanti, al confine con la provincia di Novara.