Per Piazza Affari cinque giorni di rialzi

Dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona la reazione dei mercati è stata positiva, nonostante i lievi rialzi dell'inflazione di fondo.

Per l'indice Ftse Mib quinta chiusura consecutiva in rialzo, +0,40%, a quota 27.129 punti. Nella settimana +4,88 per cento. Mentre a questo punto il calo del mese di marzo, che ha visto forti scossoni del sistema bancario, si è ridotto all'1,10%.

Oggi meglio di Milano fanno Parigi (+0,81%) e Francoforte (+0,73%), più modesto il rialzo di Londra, +0,15%.

A New York giornata positiva: l'indice Dow Jones segna +0,72%, il Nasdaq dei titoli tecnologici +1,07%. C'è poi il calo dei rendimenti dei titoli di Stato, sia negli Stati Uniti che in Europa, perché l'attesa o la speranza è di un rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della Fed. Il rendimento del Btp italiano è sceso di 10 punti base, è al 4,12%. Lo spread con il Bund tedesco è in calo di 3 punti base a quota 181 punti base.

Sul fronte energia il gas, dopo giorni di stabilità vede un'accelerazione: è a quota 47 euro al megawattora, +7,8%.

A Piazza Affari maggiori rialzi oggi per Nexi (+2,74%) ed Erg (+2,19%). Maggiori ribassi per Banco Bpm (-1,37%), Diasorin (-1,40%) e FinecoBank (-1,91%).