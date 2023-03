Perugia: marito e moglie trovati morti in casa a Tuoro sul Trasimeno, indagini in corso

Due persone, marito e moglie, sono state trovate senza vita nella loro abitazione di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. La scoperta è avvenuta nella prima serata di oggi.

Sul corpo della donna, secondo quanto si apprende, non emergerebbero segni particolari di violenza, mentre per l'uomo la dinamica della morte appare più chiara. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio, ma altre ipotesi non sono al momento escluse: si ipotizza anche che l'uomo possa aver compiuto il gesto estremo dopo aver trovato la moglie senza vita.

Sul posto sono in arrivo il pm di turno e il medico legale. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che non forniscono particolari sulle indagini in corso e mantengono il riserbo più assoluto.