Pestaggio a sfondo razziale, tre arresti a Roma

Prima gli insulti a sfondo razziale e poi l'aggressione a calci e pugni. Per questo tre persone, di cui due minori, sono state arrestate dai carabinieri a Roma per il reato di rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione e odio razziale ai danni di un cittadino bengalese. Il fatto è avvenuto il 13 novembre scorso a bordo di un bus.



Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia nell'ambito di una indagine della Procura ordinaria, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, e quella presso i minori. I militari erano intervenuti a piazza d'Aracoeli in soccorso di un uomo di origini bengalesi che senza un apparente motivo era stato prima offeso, poi picchiato ed infine derubato da un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, che si trovavano con lui a bordo di un bus di una linea notturna.



“La vittima, al termine di una giornata di lavoro in un ristorante, si era seduta di fronte ad alcuni ragazzi che dopo aver infastidito vari passeggeri avevano indirizzato su di lui le loro attenzioni iniziando dapprima ad insultarlo con frasi offensive e denigratorie sulle sue origini per poi, all'improvviso, sputargli in faccia e colpirlo con un pugno al volto” spiega una nota.



Alla fermata "Aracoeli, l'autista del mezzo era stato costretto ad interrompere la corsa ed aprire le porte per far scendere i ragazzi violenti i quali però avevano spinto fuori la vittima e continuato ad accanirsi contro di lui colpendolo con calci e pugni nonostante fosse caduto inerme a terra, mentre uno di loro, prima di scappare, aveva frugato nel suo giubbino sottraendogli il cellulare". La misura cautelare è stata emessa nei confronti di un 23enne e di due 17enni.