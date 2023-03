Più poveri, più obesi: metà del mondo sovrappeso entro il 2035, peggio in Asia e Africa

Uno dei profili più interessanti del rapporto è peraltro la prevalenza del fenomeno nei Paesi a basso reddito. Nove Paesi su dieci con l'aspettativa maggiore di crescita di questo fenomeno globale sono Paesi a basso o medio reddito in Africa e in Asia . Le ragioni sono molteplici: lo spostamento delle abitudini verso diete a prevalenza di cibi grassi ed elaborati, il comportamento sedentario, politiche nazionali molto deboli di controllo del settore alimentare e del relativo marketing, servizi sanitari più esili le cui finanze non coprono interventi sui rischi dell'aumento di peso o sull'educazione alla salute.

Nel giro di 12 anni, se non si interviene, metà della popolazione mondiale - più di 4 miliardi di persone - sarà classificata come obesa o sovrappeso. Lo dice un rapporto pubblicato dalla Federazione Mondiale Obesità , secondo cui il costo di questo fenomeno è calcolabile attorno ai 4mila miliardi di dollari (poco meno in Euro). Il tasso di crescita di peso più veloce sarà tra i bambini, geograficamente tra i Paesi più poveri di Africa e Asia.

E in Italia?

Nel nostro Paese l'allarme si concentra in particolare sui minori. Ad oggi si stima che l'obesità sia presente nel 10% dei bambini, circa 700mila fra i 5 anni e i 15 anni. Di questi, oltre 150mila sono obesi gravi, solo una piccola parte a causa di un difetto genetico e per il resto invece in ragione di comportamenti alimentari scorretti.

La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) è in procinto di pubblicare le nuove linee guida per il trattamento dell'obesità infantile e degli adolescenti, che annuncia di aver aggiornato anche alla luce delle recenti modifiche delle linee guida americane.

"L'obesità è caratterizzata da una alterazione della capacità di regolare il bilancio energetico in maniera efficiente, che altera il sistema fame e sazietà, con rischio di complicanze come diabete, patologie cardiovascolari, ipertensione, steatosi epatica e una riduzione di fatto della sopravvivenza", si legge nel rapporto. Almeno il 40% dei bambini con obesità avrà ancora obesità in età adulta, con un aumento del rischio di mortalità nel lungo periodo.

Esistono nuovi farmaci utilizzabili già a partire dai 13 anni, spiegano i pediatri. Ma le medicine non sono una scorciatoia: alimentazione sana e attività fisica sono sempre il trattamento di prima linea per risolvere il problema, che non va ritardato proprio per evitare di arrivare all'uso di farmaci.