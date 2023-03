Piazza Affari frena, corrono i petroliferi

La borsa di Milano era partita molto bene, con oltre un punto di rialzo, poi si è assestata su un livello inferiore, ora +0,07%. Sono poco mosse, appena sopra o sotto la parità anche le borse di Londra, Parigi e Francoforte.

Banche sempre sotto osservazione: a Francoforte, il Presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, Andrea Enria, ha detto che i crediti deteriorati in pancia al sistema europeo delle banche sono stati ridotti di oltre due terzi. Ma oggi ci sono ancora forti oscillazioni per Deutsche Bank, che ha invertito la tendenza ed ora perde oltre due punti percentuali.

A Milano reggono i settori bancario (+0,50%) ma soprattutto quello petrolifero (+1,50%), spinto dalla salita del prezzo del petrolio. Il Brent è scambiato a 78,1 dollari al barile, dai 72,35 di minimo toccati venerdì scorso. A scendere sono i titoli tecnologici, a partire da StMicroelectronics, -2,75%.

In evidenza anche Telecom Italia, +2,25% in scia alle indiscrezioni di stampa secondo cui Cassa Depositi e Prestiti sarebbe pronta ad alzare l'offerta per la rete Tim.

A New York Alibaba +9%: il colosso dell'e-commerce cinese ha annunciato che si separerà in sei unità separate, ognuna con una propria autonomia industriale e finanziaria. Ogni società prenderà in considerazione la possibilità di sbarco in borsa.