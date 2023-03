Piazza Affari in forte calo dopo il fallimento di Svb, per le banche ribassi fino al 10%

La giornata rimane molto pesante per le borse, a seguito del fallimento della banca californiana Silicon Valley Bank. A Milano -4,20% per l'indice Ftse Mib. Va peggio del resto d'Europa, trainato al ribasso dalle banche, il cui indice di settore registra un ribasso del 7%. Tra le discese maggiori: Banca Popolare di Sondrio, -10,02% Bper Banca, -10,00%, Banco Bpm, -9,14%, Fineco, -8,52%, Unicredit -8,70%. Sono più limitati i ribassi dei future che anticipano l'avvio di Wall Street alle 15.30: -0,57% per il future sul Dow Jones, -0,62% per quello sul Nasdaq.

Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e di Signature Bank, le autorità di regolamentazione americane hanno detto che tutti i depositi di queste banche saranno tutelati, qualsiasi sia l'importo. Mentre la banca centrale fornirà prestiti per un anno agli istituti di credito colpiti dai fallimenti bancari. Silicon Valley Bank è una banca californiana specializzata nel finanziamento delle startup. All'origine della crisi c'è stata una difficoltà per queste aziende a ottenere liquidità dai finanziatori abituali, questo ha provocato progressivo ritiro dei depositi. La banca ha dovuto vendere le obbligazioni che deteneva, ha registrato una perdita e tra giovedì e venerdì scorsi ha provato un aumento di capitale. Nel frattempo c'è però stata una corsa agli sportelli che ha portato in poche ore al fallimento. Gli investitori cominciano a pensare che le banche centrali si fermeranno nei rialzi dei tassi. Goldman Sachs ha scritto che non prevede più un loro aumento nella riunione della Fed, la banca centrale statunitense, del 22 marzo.

C'è stato un netto calo dei rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti e anche in Europa. -14 punti base per il rendimento del Btp italiano decennale; -24 punti per il rendimento del Bund tedesco. Lo spread Btp/Bund si è quindi allargato a 192 punti base.