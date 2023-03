Piazza Affari in forte calo trascinata dalle banche, Silicon Valley Bank chiusa dalle autorità Usa

Le borse europee hanno chiuso in forte calo. Per il Ftse Mib di Milano -1,56 per cento, in linea con Londra, -1,68%. Solo di poco inferiore la discesa di Francoforte e Parigi (entrambe -1,3%) dove il settore bancario è relativamente meno pesante.

Le banche oggi sono state protagoniste in negativo in Europa: a Milano -2,75% per l'indice di settore. Tra i cali maggiori quelli di Fineco, -4,58, Bper Bank, -4,47%, Banca Mediolanum, -3,52%. Unicredit è scesa del 3,12%, Intesa Sanpaolo dell'1,96%.

A Wall Street -0,26% per il Dow Jones, dopo il -1,65% di ieri, -0,48% per il Nasdaq; a metà pomeriggio erano tornate positive. Le borse americane avevano subito il calo per le banche ieri.

Per capire il calo delle banche bisogna partire da due casi. Quello di Silvergate Bank, una banca importante nel settore delle criptovalute, che ha annunciato la chiusura. E soprattutto quello di Silicon Valley Bank, che ieri ha visto un calo delle azioni del 60%, oggi nelle contrattazioni pre-apertura scendeva di un altro 62%, poi il titolo è stato sospeso in attesa di comunicazioni.

Mercoledì sera la banca ha comunicato che stava cercando di raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di capitale a causa dell'impatto dell'aumento dei tassi di interesse. I clienti di questa banca sono soprattutto delle startup tecnologiche, che normalmente hanno finanziamenti da investitori di venture capital. Sembra che con l'aumento dei tassi e del costo dei finanziamenti queste società abbiano avuto problemi di liquidità, hanno ritirato i depositi. Questo ha portato la banca a dover vendere obbligazioni a lungo termine per far fronte a queste richieste di ritiro dei soldi e ciò ha generato un buco patrimoniale e alla necessità di vendere azioni per 2 miliardi. Nel tardo pomeriggio la banca è stata chiusa dalle autorità statunitensi, che hanno preso il controllo dei depositi dell'istituto. Lo ha annunciato la Federal Deposit Insurance Corporation, un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti che fornisce un'assicurazione sui depositi delle banche membri.

Tutto questo in un giorno in cui sono arrivati i dati sul lavoro negli Stati Uniti. Sono stati creati 311mila posti, contro i 205mila attesi. Tuttavia il salario medio, su base annuale, è salito del 4,6%, un decimo meno delle attese e in salita di due decimi rispetto a gennaio. Dopo la diffusione dei dati il rendimento dei titoli di Stato Usa a 10 anni è sceso di 22 punti base, a quota 3,69%, segno che il mercato non ritiene probabile un incremento di 50 punti base dei tassi da parte della Fed nella riunione del 21 e 22 marzo.

Inoltre, l'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano suggeriscono un taglio del costo del denaro di 25 punti base entro la fine dell'anno.