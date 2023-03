Piazza Affari recupera, torna sopra la parità

I listini azionari europei hanno aperto in calo, che si è aggravato fino a superare il 2%. In seguito c'è stato un recupero e alle 11.30 l'indice Ftse Mib di Milano sale dello 0,10%. La scorsa settimana il ribasso per Piazza Affari è stato del 6,55 per cento.

In netto calo i titoli delle due banche protagoniste del fine settimana. Quello di Credit Suisse sprofonda del 60,5%: la discesa era però scontata, perché il titolo aveva chiuso venerdì a 1,86 franchi svizzeri ad azione. L'offerta di Ubs è stata di 0,76 franchi, quindi il prezzo si allinea. Alle 11.30 il titolo è scambiato a 0,73 franchi.

È in netto rosso anche Ubs, il cui titolo scende del 7,3%, in miglioramento rispetto al -13% iniziale.

Sotto la lente la reazione degli altri titoli bancari. Nella notte nel listino Hang Seng di Hong Kong la banca Hsbc ha visto il valore scendere del 6%. Gli investitori stanno valutando gli effetti dell'azzeramento delle obbligazioni subordinate di Credit Suisse, le At1, che complessivamente valgono 16 miliardi di franchi. L'azzeramento è stato annunciato contestualmente all'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs.

In Italia pochi minuti dopo l'avvio i titoli di Bper Banca e Banco Bpm hanno superato il 5%. In seguito il comparto ha visto un parziale recupero. Alle 11.30 Bper -2,28%, Banco Bpm -0,65%, Intesa Sanpaolo -0,50%, Unicredit -1,43%.

Salgono invece i titoli delle utilities, l'indice di settore segna +2%.

L'incertezza premia intanto i classici beni rifugio. In calo il rendimento dei titoli di Stato. Quello del Btp italiano decennale scende di 5 punti base, a quota 3,98%. Lo spread con il Bund tedesco è stabile a quota 193 punti base.

Corsa anche all'oro: in una settimana è salito del 5% e in mattinata ha superato i 2.000 dollari all'oncia, il massimo dall'agosto 2020, per poi ridiscendere a 1.974 dollari.

Mentre il petrolio è sceso, del 14% da inizio marzo, e il Brent vale 71,4 dollari al barile, -2,5% rispetto a venerdì.

Anche il gas scende molto, è a 40,19 euro euro al megawattora, -6%.