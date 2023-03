Piazza Affari rimbalza, corre il titolo Juventus. Powell (Fed) smorza i toni sui tassi

Giornata positiva per Piazza Affari, che recupera buona parte del calo di ieri: +0,53% per l'indice Ftse Mib, che torna poco sotto i 28mila punti, a quota 27.911. Nel resto d'Europa Francoforte +0,46%, scende solo Parigi, -0,20%.

Wall Street contrastata, dopo il netto calo di ieri: Dow Jones -0,18%, Nasdaq +0,49%. Ieri il presidente della Fed, Jerome Powell aveva paventato la possibilità di un'accelerazione dei rialzi per combattere l'inflazione. Oggi al Congresso ha usato un tono diverso: «La Fed non è una su una strada predefinita», ha detto. «Nessuna decisione è stata presa sulla velocità dei rialzi dei tassi - ha aggiunto -. A guidare la Fed nelle sue decisioni saranno i dati e l'evoluzione delle prospettive economiche».

Questo tono meno da falco ha attenutato l'effetto di un dato positivo sul lavoro negli Stati Uniti, che in questa fase fa scendere le azioni perché rende più probabili rialzi maggiori dei tassi. A febbraio la variazione dell’occupazione non agricola (ADP - National Employment Report) è stata pari a +242.000 unità, contro stime di +200.000 e il dato precedente revisionato di +119.000. Questa è una stima di un'importante agenzia privata, venerdì ci saranno i dati ufficiali.

Oggi terza e ultima giornata per le sottoscrizioni del Btp Italia da parte dei piccoli investitori, domani gli ordini saranno riservati agli investitori istituzionali. La domanda complessiva per il titolo indicizzato all'inflazione ha toccato gli 8,56 miliardi di euro. Il Btp Italia dell'emissione precedente, del novembre 2022, ottenne ordini per 7,28 miliardi di euro.

A Piazza Affari maggiori rialzi sul Ftse Mib per Inwit, +4,07%, e StMicroelectronics, +3,36%, seguite da Diasorin e Bper Banca, con rialzi di poco oltre il 2%. Sul fronte opposto Tenaris, -2,11%, seguita da Saipem (-1,47%) e Leonardo (-1,15%).

In evidenza il titolo Juventus, +5,14%, il giorno dopo una decisione del Tar del Lazio che potrebbe portare, secondo alcune interpretazioni, all’inammissibilità del processo sulle plusvalenze davanti alla Corte d'appello federale.