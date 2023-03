Piazza Affari rimbalza, Deutsche Bank +6%

Giornata di borsa che si chiude con il segno più. Il Ftse Mib, l'indice principale della borsa di Milano, è salito dell'1,20 per cento, a quota 26.200 punti, grazie ai titoli bancari e ancor più a quelli dei settori dell'industria e delle utilities. Da inizio marzo il bilancio è ancora negativo, -4,61 per cento. Nel resto d'Europa rialzi di poco più dell'1% a Francoforte, e di poco meno a Londra e Parigi.

Ad aiutare i listini l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania, salito più delle attese, da 91,1 punti a 93,3. L'aspettativa era che rimanesse stabile.



In evidenza in Europa c'è però soprattutto il recupero di Deutsche Bank, +6% oggi dopo il -8% di venerdì. A marzo il calo è del 23%. Sembrano aver sortito effetto le rassicurazioni sulla solidità della banca arrivate da più fronti, compreso il governo tedesco, nei giorni scorsi.



A Piazza Affari in evidenza il calo di Banca Monte dei Paschi di Siena, -3,53%; maggiore ribasso per Diasorin, -3,97% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Maggiori rialzi per Saipem, +3,62%, e Iveco Group, +3,34%.

Le borse americane sono partite bene, ora meno brillanti. Due le notizie di oggi sul fronte bancario negli Stati Uniti. L'agenzia Bloomberg ha scritto che le autorità statunitensi starebbero considerando di espandere la linea di credito speciale per le banche in difficoltà. Intanto ci sono novità su Silicon Valley Bank, l'istituto che ha innescato questa nuova crisi bancaria. Un'altra banca, First Citizens Bank, comprerà i suoi attivi. Valgono sulla carta 72 miliardi di dollari ma saranno comprati con un fortissimo sconto, a 16 miliardi.

Sul fronte energia, oggi risalita di poco più dell'1% per il gas. È a quota 41,6 euro al megawattora, comunque sempre vicino ai minimi di periodo della scorsa settimana, quando è arrivato a 39 euro.

Sale anche il petrolio Brent. Venerdì quando le banche scendevano molto era sceso anch'esso, sotto i 73 dollari al barile. Oggi è scambiato a 76,48 dollari.