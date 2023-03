Piazza Affari vicina ai massimi dal 2008. Pienone per il Btp Italia

Gli investitori sembrano scommettere sull'asta per Tim partita dopo l'offerta presentata ieri sera da Cassa Depositi e Prestiti, pari a 18 miliardi di euro, contro i 20 offerti dal fondo americano Kkr. Dopo un'apertura in rialzo del 5,5%, Tim ha poi limato i rialzi e ha chiuso in salta del 3,14%, è il miglior titolo del listino principale di Borsa Italiana.

Oggi giornata abbastanza tranquilla, ma comunque positiva, per il Ftse Mib che chiude a +0,44%. L'indice principale della borsa italiana è ora a 27.947 punti. È sui massimi dal gennaio 2022 e a 200 punti dai massimi dal 2008. Positivi anche gli altri grandi mercati europei tranne Londra (-0,26%), mentre proseguono in netto rialzo i listini americani: Dow Jones +0,27%, Nasdaq +0,97%.

Oggi poi è partito il collocamento della diciannovesima emissione di Btp Italia. Nella prima giornata la domanda è stata pari a 3,64 miliardi di euro, sulla base 132mila contratti. Nell'emissione precedente, del novembre 2022, la prima giornata si era chiusa con una domanda pari a 3,18 miliardi. Fino a mercoledì il Btp Italia sarà riservato ai risparmiatori privati, giovedì sarà destinato solo agli investitori istituzionali. Il rendimento è pari all'inflazione (Foi, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) a cui si somma una cedola minima, attualmente fissata al 2%, anche la soglia definitiva si saprà solo giovedì. La durata è di 5 anni, al termine dei quali è previsto un premio fedeltà dello 0,8%.

Sul fronte dell'energia brusca discesa per il gas: è scambiato a 42,4 euro megawattora, -5,7% rispetto a venerdì. Il livello minimo dall'agosto 2021, se si considerano i future con scadenza il mese successivo.