Dieci anni fa l'ultimo sprint di Pietro Mennea, il ragazzo del Sud che emozionava con le sue rimonte

Pietro Mennea non è stato solo un campione ineguagliato, ancora oggi detentore del primato europeo nei 200 metri piani (dopo essere stato primatista mondiale fino al 1996), del primato mondiale nei 150 metri su pista non rettilinea (lo stesso Usain Bolt è riuscito a fare meglio solo su pista rettilinea) e, fino al 2018, di quello italiano nei cento metri. Soprannominato la "Freccia del Sud", prima ancora che un grande primatista Mennea è stato uno sportivo capace di emozionare come pochi altri. Il suo unico limite tecnico erano le partenze lente dai blocchi, che ingannavano gli avversari e li illudevano di poter vincere. Dopo lo sprint inziale però raggiungeva velocità di punta superiori a quelle di qualsiasi altro concorrente, che lo rendevano protagonista di rimonte sensazionali come quella nella finale dei Giochi Olimpici di Mosca in cui recuperò il britannico Allan Wells e lo superò nel rettilineo battendolo per 2 centesimi di secondo. 20"19 il suo tempo in quella gara, anche se il record mondiale lo aveva già conquistato un anno prima alle Universiadi di Città del Messico con 19"72. Il 21 marzo 2013 la sua morte improvvisa a 60 anni per un tumore al pancreas.