Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello urgente affinché il mondo modifichi e salvaguardi le risorse idriche per evitare i conflitti e garantire la futura prosperità globale. "Tutte le speranze dell'umanità per il futuro dipendono, in qualche modo, dal tracciare una nuova rotta basata sulla scienza per dare vita all'agenda d'azione sull'acqua", ha dichiarato Guterres alla chiusura della conferenza sull'acqua delle Nazioni Unite.