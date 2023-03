Il PAFF!, Il nuovo museo di Pordenone dedicato al fumetto si espande

Il PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli), di Pordenone, raddoppia. Dal 2018 sotto la direzione artistica di Giulio De Vita, ospita mostre temporanee ed iniziative dedicate al fumetto, e oggi si espande e riorganizza in museo, diventando International Museum of Comic Art. Venerdì 10 marzo, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la media partnership di Rai Friuli Venezia Giulia, un'anteprima su invito per scoprire l'esposizione permanente del fumetto con sede a Pordenone. Sabato 11 e domenica 12 marzo l'apertura al pubblico, che potrà accedere gratuitamente al museo prenotandosi on line. Ospitare mostre nazionali e internazionali, questo lo scopo dello spazio rinnovato dedicato alla nona arte sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia e da Comune di Pordenone. Saranno presenti tutti i grandi maestri del fumetto mondiale. Per agevolare e accompagnare il visitatore verso una migliore fruizione dell'innovativo museo, il PAFF! ha introdotto nel proprio staff la figura del mediatore museale, operatori che affiancheranno il visitatore per assistere e suggerire il miglior modo di interazione con lo spazio e con le opere. Giulio De Vita, Presidente e Direttore Artistico PAFF! ha dichiarato: “L’apertura del museo rappresenta un altro petalo nella rosa di attività espositive didattiche e di formazione proposte dal PAFF! che si conferma, a soli quattro anni dalla sua nascita, realtà di spicco in Europa in ambito culturale e interlocutore internazionale nel panorama museale”.

L’esposizione permanente, prevede un allestimento multimediale e interattivo con circa 200 tavole originali di famosi fumettisti internazionali e oltre 500 fra schizzi, fogli di sceneggiatura, pubblicazioni storiche e rare, costumi di scena utilizzati in film tratti da fumetti, scenografie e filmati provenienti da tutto il mondo tramite acquisti, prestiti e donazioni. La collezione permanente che si estende su uno dei piani del museo, è suddivisa in 9 differenti sezioni. Presenti tutti gli autori più famosi del mondo del fumetto: Carl Barks, Milton Caniff, Will Eisner, Floyd Gottfredson, Chester Gould, Magnus, Milo Manara, George McManus, Alex Raymond, Charles M. Schulz, Art Spiegelman, Giorgio Cavazzano, Benito Jacovitti.

Oltre alle opere della nona arte, presenti opere di artisti multimediali. Ivan Tranquilli che espone una scultura e una tavola di Davide Toffolo che introduce al protofumetto, ovvero a quelle storie illustrate che anticipano la nascita dell’industria e del successo del fumetto. Le video serie Little Memo realizzate dal regista Giancarlo Soldi in collaborazione con Fumettologica, che attualmente si possono vedere su YouTube. Come detto, ricca è la componente multimediale: 56 schermi touch screen, collegamento wi-fi con server dedicato per i monitor interattivi, neckbands e tablets di ultima generazione per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza interattiva sulle arti del fumetto unica nel suo genere.