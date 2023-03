Powell parla da falco, borse in calo

L'audizione al Senato di Washington di Jerome Powell, governatore della Fed, è iniziata alle 16 e ha cambiato la giornata di borsa.

Parole nettamente da falco: «Per la stabilità dei prezzi servirà una politica restrittiva per un po' di tempo», ha sottolineato, aggiungendo: «La tenuta dell'economia di fronte ai rialzi del costo del denaro indica che il livello che i tassi raggiungeranno sarà più alto di quanto anticipato». «Se la totalità dei dati dovesse indicare che è giustificata una stretta più rapida, saremmo pronti ad aumentare il ritmo dei rialzi dei tassi», ha chiarito.

I primi dati importanti per le scelte di politica monetaria arriveranno domani, stime Adp sull'occupazione, seguiti giovedì dalle richieste settimanali di disoccupazione e venerdì dai dati ufficiali sull'occupazione. Martedì prossimo sarà poi la volta dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti a febbraio.

Immediata la reazione, negativa, delle borse. A Milano l'indice Ftse Mib, che era di poco sopra la parità, ha chiuso a -0,69%, in linea con Francoforte. Ha limitato il calo solo Londra, -0,15%, mentre a Wall Street Dow Jones -0,94%, Nasdaq -0,57%.

Oggi secondo giorno di collocamento per il Btp Italia, titolo di Stato agganciato all'inflazione arrivato alla 19esima edizione. Alla fine della seconda giornata di sottoscrizioni, la domanda è arrivata a 6,57 miliardi di euro. La 18esima edizione, lo scorso novembre, nei primi due giorni aveva ricevuto ordini per 5,43 miliardi di euro.

Sul fronte energia, in evidenza il gas: rimbalzo dopo il calo di ieri, è scambiato a 43,7 euro al megawattora, +3,7%.

Tra i titoli del Ftse Mib calo del 3,38% per Saipem e del 3,07% per Nexi, dopo la pubblicazione dei conti, in linea con le indicazioni degli analisti. Giù anche Tim, -2,27% dopo la corsa di ieri seguita all'offerta per la rete arrivata da Cdp e dal fondo Macquarie. Sul fronte opposto migliori titoli, Moncler, +1,06%, seguita da Unipol, +0,91%.