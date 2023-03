Preghiere e polemiche a Fukushima a 12 anni dallo tsunami e dal disastro nucleare

Come nel 2022 il governo centrale non organizzerà un memoriale su scala nazionale, ma lascerà alle singole municipalità la pianificazione di eventi per la ricorrenza annuale.

"Continueremo a chiedere al governo di assumersi la piena responsabilità fino alla fine e di decidere finalmente per la completa revoca dell'ordine di evacuazione che ancora rende impossibile il rientro di migliaia di persone, ascoltando la volontà di tutti i comuni locali interessati". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, il governatore di Fukushima Masao Uchibori ha ribadito il suo impegno a favore del rientro nella prefettura di tutti gli evacuati che dal 2011 sono lontani dalle loro abitazioni e dai luoghi natali.

I decessi legati a disturbi mentali e allo stress sviluppati come conseguenza del disastro, secondo l'Agenzia per la ricostruzione, sono oltre 3.700. Il numero degli sfollati si è ridotto progressivamente nel tempo: erano 470.000 all'indomani dell'incidente ma, a 12 anni dalla catastrofe, ancora 31 mila ex residenti non hanno fatto ritorno nelle proprie case.

Una volta diluita, trattata e testata in un impianto di cemento di nuova costruzione, l'acqua verrà rilasciata in mare attraverso un tunnel sottomarino. Tepco punta ad avere le strutture pronte entro la primavera, ma serve anche un'approvazione di sicurezza da parte dell'autorità di regolamentazione nucleare che invierà una missione in Giappone e pubblicherà un rapporto prima dell'inizio dello scarico.

Nell'aprile 2021 il governo di Tokyo ha annunciato con la Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) il piano per rilasciare l'acqua trattata in mare aperto dopo averla diluita per ridurre la concentrazione di trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno, al di sotto della percentuale consentita dalle normative internazionali.

Oltre un milione e 300mila tonnellate di liquido sono state ammassate intorno al sito. Ogni giorno 130 tonnellate di acqua contaminata vengono raccolte, trattate e poi stoccate in serbatoi, che ora sono circa 1.000. Attualmente il 96% delle cisterne risulta occupato, e in base alle più recenti previsioni la piena capacità sarà raggiunta tra l'estate e l'autunno di quest'anno.

Circa il 70% dell'acqua trattata contiene ancora cesio e altri radionuclidi oltre i limiti rilasciabili, ma Tepco assicura che prima dello sversamento in mare sarà accuratamente filtrata fino a rientrare nei parametri legali. Il trizio invece non può essere rimosso dall'acqua ma è innocuo in piccole quantità e viene regolarmente rilasciato da qualsiasi centrale nucleare.

Termine lavori: indefinito

Il governo e la Tepco affermano che i serbatoi devono far posto alle strutture per lo smantellamento dell'impianto, come lo spazio di stoccaggio per i detriti di combustibile fuso e altri rifiuti altamente contaminati. I serbatoi sono pieni al 96% e dovrebbero raggiungere la loro capacità di 1,37 milioni di tonnellate in autunno. Vogliono anche rilasciare l'acqua in modo controllato e trattato per evitare il rischio che l'acqua contaminata possa fuoriuscire in caso di un altro grande terremoto o tsunami.

Nonostante le rassicurazioni il progetto tuttavia non convince le associazioni ambientaliste e ha già provocato la reazione dei Paesi vicini, tra cui Cina a Corea del Sud, oltre alla comunità locale, preoccupata in primo luogo per le ricadute sull'industria ittica.