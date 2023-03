Processo Open Arms, anche i periti del pm smentiscono la Ong: "Lo scafo non imbarcava acqua"

"I motori funzionavano, non c'erano falle, il bordo libero era di 65 cm ed è il barcone che si accosta alla nave Open Arms nelle fasi di soccorso. Ma soprattutto a discapito delle coordinate sbagliate fornite da Alarm Phone, la nave Ong arrivò precisa sul punto d'incontro con la barca piena di migranti", hanno detto i primi due consulenti della difesa, gli ammiragli in riserva Maurizio Palmesi e Massimo Finelli ascoltati come testimoni al processo.

Al processo Open Arms nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti dalla nave dell'Ong spagnola nell'agosto del 2019, arrivano le prime smentite.

Smentito anche il fatto che lo scafo con a bordo i migranti stesse imbarcando acqua.

"Il barcone non stava imbarcando acqua, come denunciato il primo agosto 2019 dalla Ong con una mail delle 16,49. Lo hanno chiarito anche i consulenti dei pm Renato Magazzù e Dario Megna: non c'erano falle nello scafo", riferiscono fonti vicine al ministro Matteo Salvini dopo la deposizione dei due consulenti.

"Eppure, ARMS aveva annotato anche nel diario di bordo che 'l'imbarcazione di legno sta imbarcando acqua'. Non era vero. Parola di consulente dell'accusa".

A parlare davanti ai magistrati di Palermo anche il capitano di corvetta Stefano Oliva, che comanda il sottomarino militare "Venuti", che ad agosto 2019 incrociò in modo "assolutamente casuale" Open Arms. "Abbiamo monitorato ogni mezzo nel nostro quadrante - ha spiegato Oliva - in modo occulto: anche Open Arms è stata da noi seguita per circa 17 ore a partire dal primo agosto.

Il sottomarino - ha aggiunto - quando è in missione comunica soltanto con la centrale operativa sommergibili. Da questa eventualmente le informazioni vengano trasferite ad altri organi preposti, sempre riferibili alla Marina militare".

Il Venuti ha seguito l'imbarcazione della Ong dopo che questa ha aumentano la velocità cambiando improvvisamente rotta e ha poi "seguito" le operazioni di trasferimento e trasbordo dei migranti dal barcone, attraverso i mezzi veloci, alla Open Arms. "In ogni caso - il sommergibile - ha precisato - non è attrezzato per operazioni di salvataggio".

Intanto la Ong spagnola Open Arms ha denunciato l'equipaggio del sommergibile "Venuti" della Marina militare italiana, per omissione di soccorso. Lo ha reso noto l'avvocato Arturo Salemi, oggi intervenendo al processo dinanzi alla Corte presieduta da Roberto Murgia.

Al termine dell'udienza odierna Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, ha rimarcato: "È stato assolutamente decisivo oggi l'intervento in aula di questi testimoni che hanno evidenziato quello che noi diciamo da tempo, cioè che Open Arms in realtà non si è imbattuta occasionalmente nella piccola imbarcazione coi migranti, ma da una serie di elementi viene fuori che ha avuto delle indicazioni ben precise. Credo che questo sia importante per che dimostra la legittimità del provvedimento di divieto emesso sulla base delle anomalie". Il vicepremier Matteo Salvini è andato via senza rilasciare alcuna dichiarazione.