La protesta in Israele e le incertezze nel governo, a rischio il ministro della difesa Gallant

Mentre il governo israeliano fa i conti con una massiccia protesta contro la riforma giudiziaria, il premier Benyamin Netanyahu ha convocato per oggi pomeriggio i leader della coalizione di governo dopo la pubblica richiesta del ministro della difesa Yoav Gallant di fermare alla Knesset, in nome dell'unità nazionale, la legge di riforma giudiziaria.

Sono già 12 settimane che la protesta va avanti. Ieri record nel Paese che a fronte di 9 milioni di abitanti si è ritrovato 630mila manifestanti in piazza e una ventina di arrestati. La manifestazione più grande a Tel Aviv dove si sono radunate circa 300mila persone.

La tensione è molto alta a causa della divisione generata dalla riforma giudiziaria, un punto chiave dell'agenda politica della destra e dell'estrema destra israeliane, e alla quale si oppongono il settore liberale e altri gruppi della popolazione, dove la polarizzazione sociale si è ulteriormente aggravata.

Il contestato provvedimento questa settimana entra in una fase decisiva alla Knesset: il governo infatti intende approvarlo entro il 2 aprile, prima della pausa per la Pasqua ebraica.

La legge di riforma giudiziaria ''va fermata, subito'', ha detto in un discorso alla Nazione il ministro Gallant, uno dei più stretti alleati del premier Benyamin Netanyahu. Secondo lui la legge proposta minerebbe la separazione dei poteri e l'indipendenza della giustizia in Israele. ''Occorre ritrovare l'unità nazionale, esiste un pericolo chiaro, immediato e concreto alla nostra sicurezza nazionale'', ha continuato dicendosi disposto a pagare anche ''un prezzo personale'' per le sue idee''.