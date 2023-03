Putin visita a sorpresa la Crimea nel nono anniversario della sua annessione alla Russia

Sia la scuola d'arte che il centro per l'infanzia fanno parte della prima fase della costruzione di un parco archeologico nella città pensato per i più piccoli. La scuola d'arte moderna sarà un luogo in cui i giovani creativi residenti a Sebastopoli potranno esplorare il patrimonio artistico mondiale attraverso gli esempi dei monumenti antichi e bizantini. Putin ha poi visitato il sito archeologico presso le rovine dell'antica città greca di Sebastopoli.

In occasione dell'anniversario Putin ha ribadito: "Ovviamente, le questioni di sicurezza hanno la massima priorità per la Crimea e Sebastopoli. Faremo tutto il necessario per respingere qualsiasi minaccia".

Oltre alla scuola di belle arti Putin, accompagnato dal capo del Consiglio culturale del patriarca, il metropolita Tikhon di Pskov e Porkhov, ha inoltre visitato il centro per l'infanzia “Korsun”, una scelta deliberata in vista del mandato di arresto diffuso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del Presidente russo , accusato di aver ordinato la deportazione forzata di minori ucraini. Il centro di Korsun ospiterà i bambini che arriveranno in Crimea per le vacanze e per visitare la penisola.

Il presidente russo Vladimir Putin stringe la mano al governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev mentre arriva per visitare il centro di arte ed estetica per bambini a Sebastopoli, in Crimea

Il presidente russo partecipa tradizionalmente agli eventi del 18 marzo. E ha più volte preso parte a concerti di gala dedicati a questa data allo stadio Luzhniki di Mosca e ha visitato più volte la Crimea. Nel dicembre 2022 si è recato sul ponte di Crimea, in fase di riparazione dopo una potente esplosione (ottobre 2022) che ne ha fatto crollare una parte.

Secondo la televisione di Stato russa Putin ha raggiunto Sebastopoli con un volo diretto da Mosca, e ha guidato personalmente l'automobile con cui ha girato la città insieme al governatore.

Il governatore di Sebastopoli ha reagito entusiasta alla visita a sorpresa del leader russo. "Il nostro presidente sa come sorprenderci, in senso buono - ha scritto su Telegram - Oggi dovevamo inaugurare una scuola d'arte per bambini. Tutto era pronto per una video conferenza e un collegamento speciale con il presidente. Ma alla fine il presidente è venuto personalmente. In macchina. Era lui stesso al volante. In questo giorno storico, il presidente è sempre con Sebastopoli e il suo popolo. Il nostro paese ha un leader incredibile".

Ieri emesso mandato di arresto internazionale dalla Cpi per Putin

Ieri la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Putin ritenendolo "responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia".

Il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Kahn sostiene che il presidente russo Vladimir Putin può essere processato nonostante Mosca sostenga di non essere soggetta alle decisioni dell'organismo internazionale. In un'intervista rilasciata alla Cnn il giorno dopo la decisione della CPI, Kahn ha ricordato i processi storici contro i criminali di guerra nazisti, l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic e l'ex leader liberiano Charles Taylor, come esempi di figure apparentemente intoccabili che hanno affrontato la giustizia. "Erano tutti figure potenti, eppure si sono ritrovati nelle aule del tribunale", ha detto.

La Russia è tra i Paesi che non hanno firmato il trattato internazionale con cui è stata istituita la Corte dell'Aja. Per questo, viene considerato improbabile che Putin possa essere giudicato in tribunale, ma Kahn non la pensa così. Putin, ha sottolineato, è il primo capo di uno Stato membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a cui è stato destinato un mandato d'arresto della Corte.