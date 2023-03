Question Time alla Camera, attesa per il primo confronto Meloni-Schlein

È attesa per il Question Time alla Camera, previsto alle 15, a cui parteciperà per la prima volta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’appuntamento è centrale anche perché ci sarà il primo confronto diretto tra la premier e la neosegretaria del PD Elly Schlein. Quest’ultima interrogherà il capo dell’esecutivo sulla “posizione del governo circa il salario minimo legale e su ulteriori misure atte a incrementare le garanzie per i lavoratori”.

La presidente del Consiglio risponderà poi alle seguenti interrogazioni parlamentari: vicenda della segnalazione alle autorità italiane dell’imbarcazione (poi naufragata) carica di migranti, individuata al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l'11 marzo (interrogazione preparata da Riccardo Magi per +Europa).

A seguire: strategia del governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea e sull'utilizzo delle centrali nucleari da fissione (presentata da Angelo Bonelli per AVS); ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), presentata da Luigi Marattin - Azione-IV-RE). E poi, ancora: iniziative a favore della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali (a cura di Tommaso Foti per FDI); iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all'aumento dei tassi di interesse e ai relativi effetti su famiglie e imprese (Francesco Silvestri - M5S); iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l'attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata (a cura di Maurizio Lupi - Noi Moderati).

La premier risponderà anche sulle iniziative volte a destinare maggiori risorse finanziarie a favore degli enti locali, con particolare riferimento ai Comuni capoluogo di provincia, al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste dal Pnrr (a cura di Riccardo Molinari per la Lega); e sugli intendimenti del governo in materia fiscale, al fine di una riduzione strutturale della tassazione a carico di imprese e contribuenti (da parte di Alessandro Cattaneo per Forza Italia).