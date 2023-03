Rafael Grossi rilancia il patto con l'Iran: "Colloqui costruttivi sul nucleare"

Fino a che punto l'Iran sta arricchendo di uranio il suo programma nucleare? E' l'importante interrogativo scopo della visita di Rafael Grossi, capo dell'Aiea, a Teheran.

Controllare che l'industria nucleare iraniana non si avvicini pericolosamente a possedere un'arma nucleare, dopo che Teheran - secondo un rapporto della stessa Aiea- è stata "accusata" di aver oltrepassato il limite del 3,67% previsto dall'accordo internazionale sull'arricchimento dell'uranio impoverito. La notizia ha destato apprensione tra i Paesi vicini e lontani con cui la Repubblica islamica è da sempre in contrasto, come Israele e Stati Uniti. Secondo l'agenzia Nova, la contestuale visita del capo degli Stati maggiori americani Mark Milley in Israele dice che i due paesi sarebbero pronti ad intervenire militarmente se Teheran non arretra.

L'Iran ha almeno tre impianti di produzione nucleare tra cui c'è quello di Fordow origine della recente querelle secondo cui è lì che Teheran arricchisce le pericolose particelle di uranio fino all'87%. L'Iran nega le accuse.

La missione di Grossi è cominciata ieri sera. Per ora, riferisce l'argentino in conferenza stampa, ci sono "discussioni costruttive e di intesa con i vertici iraniani e le aspettative sono alte" anche sul rilancio dell'accordo sul nucleare (Jcpoe del 2015) considerato da molti esperti, invece lettera morta (accordo da cui gli Usa uscirono nel 2018).

Con lui in conferenza stampa Mohammad Eslami, l'omologo direttore dell'Agenzia per l'Energia Atomica che ha parlato di "fiducia reciproca". Oggi previsto un colloquio anche con il presidente Ebrahim Raisi reduce da una recente visita a Pechino.

Davanti al suo interlocutore Grossi ha espresso la sua ferma condanna circa l'ipotesi di un attacco (preventivo) americano o israeliano contro gli impianti nucleari iraniani: "Qualsiasi azione militare contro le centrali nucleari è totalmente riprovevole e illegale ed è al di fuori degli standard internazionali", ha affermato. “Siamo preoccupati per l'escalation nucleare” aveva affermato la Cia qualche giorno fa.