Rapporto della Procura Ue: nel 2022 frodi comunitarie per 14 miliardi di euro

Le frodi comunitarie colpiscono le entrate pubbliche e nel 2022 sono stati stimati danni complessivi per 14,1 miliardi di euro. Lo evidenzia la relazione annuale sulle attività della Procura europea (EPPO) che mostra in particolare le frodi transfrontaliere sull'Iva. Alla fine del 2022, l'EPPO aveva 1.117 indagini attive con danni stimati a 14,1 miliardi di euro, di cui quasi la metà (47%) derivanti da frodi sull'Iva. Nel 2022 l'EPPO ha ricevuto e trattato 3318 segnalazioni di reato e ha aperto 865 indagini. Inoltre i giudici hanno concesso il congelamento di 359,1 milioni di euro in indagini dell'EPPO, il che rappresenta più di sette volte il budget dell'organizzazione per il 2022.

"A un anno e mezzo dall'inizio delle attività abbiamo dimostrato che l'EPPO ha una capacità senza precedenti di identificare e tracciare flussi finanziari volatili e accordi legali opachi", commenta Laura Kövesi, procuratrice capo europeo. "Abbiamo dimostrato che la velocità, l'efficienza e i vantaggi informativi delle indagini condotte dall'EPPO rendono difficile la concorrenza dei tradizionali metodi di coordinamento transfrontaliero".

Kövesi aggiunge: "Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo fare di più. L' EPPO è ben lungi dall'aver raggiunto il suo pieno potenziale e se vogliamo che faccia la differenza in modo duraturo, abbiamo bisogno di adeguamenti organizzativi e giuridici. Ciò include la revisione del regolamento EPPO e l'assegnazione ai casi EPPO di investigatori specializzati in frodi finanziarie in tutti gli Stati membri partecipanti".

Poi sottolinea: "Sono numeri incoraggianti. Molto probabilmente aumenteranno in futuro, poiché il nostro attuale carico di lavoro non rispecchia ancora il previsto graduale miglioramento del livello generale di individuazione delle frodi comunitarie; con i primi progetti finanziati nell'ambito del Recovery Fund, non rispecchia nemmeno la crescita del volume degli interessi finanziari dell'Ue da proteggere".

Dopo il caso Qatargate, qualche giorno fa nel mirino della magistratura europea è finita l'eurodeputata bresciana Stefania Zambelli, eletta nelle file della Lega. La Procura europea (EPPO) di Milano, con i pubblici ministeri Giordano Ernesto Baggio, Gaetano Rua e Sergio Spadaro che hanno firmato il provvedimento, hanno disposto il sequestro - eseguito dalla Guardia di Finanza di Brescia - di oltre 170mila euro nei confronti di Zambelli e di quattro dei suoi assistenti. L' indagine riguarda un sospetto di frode ai danni del bilancio Ue, riguardante la retribuzione dei quattro assistenti parlamentari assunti in Italia, ma che non avrebbero svolto le attività connesse alla funzione per la quale erano stati assunti, o le hanno svolte solo parzialmente, documentando falsamente la loro attività al Parlamento europeo.