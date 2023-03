Re Carlo III e Camilla a Berlino per la prima visita di Stato all'estero

Le bandiere del Regno Unito sventolano lungo il viale più famoso di Berlino che conduce alla Porta di Brandeburgo in attesa dell'arrivo di Carlo III in Germania per la sua prima visita di Stato da Re, dopo che il viaggio in Francia è stato rinviato a causa delle proteste di piazza contro la riforma delle pensioni voluta da Macron.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la first lady tedesca Elke Buedenbender accoglieranno il monarca e la regina consorte Camilla con gli onori militari proprio alla Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione del paese durante la Guerra Fredda e della successiva riunificazione, che, per la prima volta, farà da sfondo al ricevimento di un ospite di Stato.

Le coppie si recheranno poi al Palazzo Bellevue di Steinmeier, nel centro della città, dove si terrà un banchetto per i reali.