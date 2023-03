Regione Lazio, presentata la giunta di Francesco Rocca

5 donne e 5 uomini. E' la conferma dello schema 6-2-2: 6 assessorati a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia.

Dopo giorni di trattative e di fibrillazioni legate ai rapporti di forza nel centro destra, la rappresentanza di genere e di tutte le province, il Presidente Francesco Rocca ha presentato la sua giunta. Qualche sorpresa sulle deleghe più che sui nomi. Il governatore terrà per sé la Sanità. Sua vice Roberta Angelilli, che guiderà anche lo sviluppo economico.

Sempre per il partito di maggioranza, gli altri assessori sono Giancarlo Righini, bilancio e agricoltura, Fabrizio Ghera, trasporti e rifiuti, Massimiliano Maselli, politiche sociali, Elena Palazzo, Ambiente, sport e turismo e da Rieti Manuela Rinaldi ai lavori pubblici e alla ricostruzione nelle aree terremotate.

In quota Lega, Pasquale Ciacciarelli, urbanistica e politiche abitative, e l’eurodeputata Simona Baldassarre alla cultura, questa la novità dell’ultima ora.

Nell’esecutivo regionale, anche i forzisti Giuseppe Schiboni, per lui l’assessorato al Lavoro e alla scuola, e Luisa Regimenti, anche lei in arrivo da Bruxelles, neo assessora alla sicurezza urbana e ai rapporti con gli enti locali.