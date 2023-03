Relitto della guerra fredda, Radio Liberty compie 70 anni. E gode di ottima salute

La maggiore radio della guerra fredda, Radio Liberty/Radio Free Europe, finanziata dal Congresso USA, compie 70 anni. Nata a Monaco di Baviera il 1° marzo 1953 come “Radio Liberazione”, nel 1959 ha cambiato nome, trasformandosi in “Radio Liberty”. Inizialmente trasmetteva esclusivamente in lingua russa per l’intera area dell’Unione Sovietica. Successivamente sono state aperte anche le sezioni nazionali, in lingue delle ex repubbliche sovietiche, ma anche sezioni in lingue del blocco socialista, come bulgaro, ceco, polacco, romeno, ungherese.

Ora la radio è diventata multimediale, con tanto di sito web, servizi video, podcast e account su YouTube, e trasmette in 27 lingue in 23 paesi (compresi Iran e Afghanistan).

All’epoca sovietica è stato il mass media occidentale più odiato, oltre ad essere fortemente disturbato per bloccarne la diffusione. Al microfono di Radio Liberty sono stati ospitati i maggiori dissidenti sovietici: il Premio Nobel per la letteratura Alexander Solzhenitsyn, Anatoly Kuznetsov (autore del romanzo documento Babij Yar), il Premio Nobel per la letteratura Iosif Brodsky, ma anche l’ex premier del Governo Provvisorio russo, caduto in seguito alla Rivoluzione d’Ottobre, Alexander Kerensky e Natalia Sedova, la vedova di Leon Trotsky. Radio Liberty, inoltre, ospitava nei propri studi e dava lavoro a numerosi dissidenti provenienti dalla cortina di ferro, come Vladimir Bukovskij, o scrittori come Alexander Zinoviev, Vladimir Voinovich, Viktor Nekrasov.

La radio era così odiata dal governo sovietico che nel 1981 ci fu un tentativo di far saltare in aria il suo quartier generale. Una carica esplosiva di 15 chili di tritolo fu piazzata al primo piano dell’edificio, nella sezione cecoslovacca, e l’esplosione causò danni materiali e il ferimento di 6 giornalisti.

Numerosi sono stati i tentativi d’infiltrazione da parte dei servizi del blocco di Varsavia. I più noti sono quelli di agenti polacchi e cecoslovacchi. Il più clamoroso però è stato quello di Oleg Tumanov, marinaio disertore della Marina Militare sovietica, che fece la prima diretta, con inviato sul posto, nella storia della radio: era il 1968, durante l’invasione del blocco di Varsavia della Cecoslovacchia per reprimere la Primavera di Praga. Negli anni successivi Tumanov scalò i vertici di Radio Liberty, arrivando a ricoprire la carica di Direttore della sezione in lingua russa, la più importante all’epoca. Fino a quando decise di scappare nell’URSS e di rivelare di essere un agente del KGB.

Le autorità sovietiche hanno fatto cessare lo “jamming” delle frequenze di Radio Liberty nel 1989. Nel 1995 la radio ha spostato il suo Quartier Generale a Praga.

Dopo il fallito colpo di stato del 1991 nell’URSS, il presidente Eltsin ha legalizzato la radio, autorizzando l’apertura dell’ufficio a Mosca. Nel 2017 il Ministero della Giustizia russo ha inserito la radio nella lista nera degli “agenti stranieri” e nel 2022 le autorità russe hanno chiuso l’ufficio della radio a Mosca. Tuttavia la radio ha ancora corrispondenti in Russia, diversi giornalisti freelance, nonostante l’Autorità per telecomunicazioni abbia bloccato l’accesso agli account nei social e al website della radio dal territorio russo.

Attualmente l'audience di Radio Liberty su YouTube conta 105 milioni al mese, e l'audience settimanale, compreso il sito, è di 8 milioni di utenti unici.