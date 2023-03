Riforma delle pensioni, il Louvre annuncia la chiusura bloccato da uno sciopero del personale

Non si fermano gli scioperi e le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni. Oggi il Louvre non aprirà le sue porte ai visitatori, bloccato da uno sciopero del personale del museo intersindacale. E il celebre museo di Parigi annuncia la chiusura con un messaggio sul profilo Twitter: "A causa di un movimento sociale interprofessionale, il museo del Louvre non è in grado di aprire questa mattina. Vi ringraziamo per la vostra comprensione".