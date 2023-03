Rimbalzo per le borse: Credit Suisse si riprende dopo l'intervento della banca centrale svizzera

Le prime contrattazioni della giornata vedono un rialzo degli indici europei, dopo il nettissimo calo di ieri: in Italia l'indice Ftse Mib, reduce dal -4,61% di ieri, segna +1,52%, dopo aver superato il +2% nei primi minuti di contrattazione. Nel resto d'Europa Londra +1,09%, Francoforte +1,17%.

Ieri l'indice del settore bancario a Milano era sceso del 7,69%, oggi in apertura +2,74%.

Credit Suisse ieri -24%, con l'azione a 1,70 franchi, al minimo storico. Oggi in avvio +32%.

Ieri sera la Banca nazionale Elvetica e l'autorità federale di vigilanza, la Finma, hanno scritto una nota congiunta per ribadire che Credit Suisse rispetta i requisiti patrimoniali e di liquidità previsti per le banche di rilevanza sistemica. Hanno aggiunto che la banca centrale avrebbe fornito liquidità, se necessario. E ieri a tarda sera l'istituto ha comunicato di voler esercitare l'opzione di prendere in prestito dalla Banca nazionale svizzera (Bns) fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (circa 50,6 miliardi di euro, ndr).

Credit Suisse aveva avuto diverse difficoltà finanziarie tra il 2021 e il 2022 ma era appena uscito da un aumento di capitale. Ha subito i contraccolpi della crisi di Silicon Valley Bank. Ieri il principale azionista, la Saudi National Bank, aveva detto di non poter salire oltre il 10% del capitale e anche che non ce n'era bisogno.

Oggi c'è grande attesa nel primo pomeriggio per la decisione della Bce sui tassi di interesse. La presidente Christine Lagarde aveva preannunciato un nuovo rialzo da 50 punti base ma ora il mercato si aspetta un rialzo di 25 punti base. Il rendimento del Btp decennale italiano è stabile al 4,10%, lo spread con il Bund tedesco è pari a 190 punti base.