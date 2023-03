Ritrovata la 12enne uscita di casa nel cuore della notte

Si è conclusa con un pianto e un grande spavento ma, per fortuna, nulla più, la vicenda della dodicenne di Monza uscita di casa in piena notte mentre i genitori dormivano.

La ragazzina è stata soccorsa da una donna che l'ha trovata, impaurita e in lacrime, intorno alle 3.30 lungo la ciclabile del canale Villoresi. Allertata la polizia, è stata poi portata all'ospedale San Gerardo di Monza per controllare il suo stato di salute.

La famiglia, di origine sudamericana, si era accorta della mancanza della figlia solo intorno alle quattro del mattino: il papà, svegliandosi per andare a lavorare, avevo visto che la bambina non era a letto e che la catenella, con cui aveva chiuso la sera prima la porta, risultava sganciata.

I genitori si sono precipitati in strada cercando la ragazzina e, non trovandola, hanno poi chiamato la polizia alle sei e mezzo del mattino.

Le forze dell'ordine hanno quindi constatato che la descrizione della scomparsa corrispondeva in tutto e per tutto a quella della dodicenne portata poche ore prima al controllo in ospedale, dove hanno poi accompagnato la madre.

Al termine delle visite la figlia è stata dimessa senza prognosi, in buona salute e riaffidata alla famiglia.