Ritrovato sull'appennino modenese aeromobile disperso da oltre un mese

Nel tardo pomeriggio di oggi, durante una battuta di ricerca a seguito di una segnalazione, sono stati rinvenuti in località Sant’Anna Pelago, sull'appennino Modenese, i rottami dell’aereo e il corpo senza vita del 61enne reggiano Ivano Montanari, disperso dal 28 gennaio. Lo hanno fatto sapere i vigili del Fuoco di Modena. Il ritrovamento arriva dopo oltre 40 giorni di ricerche, l'aereo era all'interno di in un canalone.

La zona è stata interdetta e messa sotto sequestro e le operazioni di recupero inizieranno alle prime luci della giornata di domani. In campo tutti gli enti coinvolti: Soccorso Alpino Emilia Romagna, Vigili del fuoco, Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Carabinieri.

Massicce le ricerche messe in campo in questi giorni, con un imponente dispiegamento di mezzi e di uomini per cercare Montanari. Le indagini si sono concentrate su una vasta zona dell’Appennino sul versante modenese, un territorio difficile impervio e innevato, a partire dalla zona tra Pievepelago e Caselle, dove il radar ha smesso di segnalare l'aeromobile e, al momento della scomparsa, si contavano 60 centimetri di neve.

Montanari era considerato un pilota esperto ed era decollato dall’aeroporto di Reggio Emilia il 28 gennaio su un Eurostar Evektor Ev97 bianco della scuola di volo Top Gun, un velivolo sportivo leggero a due posti, per sorvolare la collina e scattare qualche foto, complice la giornata di sole. Passata mezz’ora senza ricevere risposta, la torre di controllo ha diramato l’Sos che ha fatto partire le ricerche.

“Non ho più visibilità a causa della nebbia”, avrebbe detto nella sua ultima comunicazione Montanari, riporta la Gazzetta di Reggio. Da quel momento in poi il vuoto assoluto. Sull'episodio sono in corso due indagini, una dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) e da parte della Procura per la scomparsa.