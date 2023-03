Roberto Cavalli: "A 82 anni sono di nuovo papà". È il sesto figlio per lo stylist fiorentino

Nel celeberrimo film Harry ti presento Sally, Meg Ryan, piangendo dopo aver saputo che l’ex compagno si stava per sposare e spaventata dal ticchettio dell’orologio biologico, diceva a Billy Cristal: “Naturalmente per voi è diverso, Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni!”. Il comico, in una delle battute rimaste negli annali della storia del cinema rispondeva: “Ma non ce la faceva a tenerli in braccio!”.

Alzi la mano chi, tra gli over 40, non ha pensato la stessa cosa dopo aver appreso la notizia che Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni, nove anni più anziano del genio di Tempi Moderni. Nessuna cattiveria, benintenso, un po’ di stupore sì.

La notizia è stata data in anteprima dal giornalista Roberto Alessi, caro amico dello stylist fiorentino e direttore della rivista di gossip Novella 2000.

Per Cavalli si tratta della sesta paternità mentre per la compagna, l’ex modella Sandra Nilsson-Bergman, che sta con lui da 15 anni e ne ha compiuti da poco 38, il primo banco di prova della maternità.

La coppia ha chiamato il figlio Giorgio “in omaggio al mio babbo morto, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”.