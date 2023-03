Roma, in quattro tentano rapina a mano armata in una banca in pieno centro

Quattro persone, armate di pistola e col volto coperto, hanno tentato di rapinare questa mattina una banca a Roma.

Il fatto è avvenuto in pieno centro, in via Parigi, poco distante da piazza della Repubblica e dalla stazione Termini.

All'interno della filiale erano presenti solo i dipendenti.

La banda è entrata in azione nell'istituto pochi minuti dopo l'apertura, intorno alle 8.40, con l'obiettivo di accedere al caveau. Appena si sono resi conto di non poter portare a termine il colpo i quattro sono fuggiti.

Le indagini sono in corso mentre polizia si è subito messa sulle tracce dei rapinatori.

Non è ancora stata resa nota con esattezza quale sia lo sportello esatto della banca interessata dall'assalto, dato che sulla via insistono più diversi istituti di credito.