Omicidio all'Esquilino in Via Germano Sommeiller, poco prima delle 20. La vittima è Emanuele Costanza, conosciuto come chef Manuel Costa, di 41 anni. Il presunto omicida è Fabio Giaccio, 43 anni di Napoli che si è costituto.

Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile che hanno trovato in un'auto il titolare dell'osteria. Sul luogo anche la Scientifica. Nella vettura è stata trovata una pistola ma non è chiaro se si tratti dell'arma del delitto.