Roma: violenza contro un'anziana novantenne presa a bastonate

Brutto episodio di violenza a Roma su Via Collatina. Una 90enne è stata presa a bastonate. L'anziana donna è stata avvicinata da un uomo di 30 anni che, senza alcun motivo, l'ha colpita con un bastone alla testa.

Subito intervenute le forse dell'ordine e il giovane è stato subito arrestato dai poliziotti dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara. Dovrà rispondere di lesioni aggravate. L'anziana è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Non è in pericolo di vita.