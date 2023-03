Rosalia Messina Denaro non risponde al giudice, perquisita di nuovo l'abitazione

Oggi Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di cosa nostra Matteo arrestata lo scorso venerdì per associazione mafiosa, è apparsa davanti al giudice per le indagini preliminari (gip) di Palermo per l'interrogatorio di garanzia e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Nelle stesse ore, i carabinieri del Ros hanno nuovamente perquisito la sua abitazione di Castelvetrano, storica residenza di famiglia. Proprio al secondo piano nell'abitazione, il 6 dicembre scorso, i militari, che cercavano un luogo sicuro per piazzare delle microspie, avevano trovato, nascosto nell'incavo di una sedia, l'appunto sulle condizioni di salite del capomafia che poi li ha portati al suo arresto. Numerosi altri biglietti, tra i quali alcuni del fratello, sono stati recuperati nell'asse da stiro e nella casa di campagna della donna.

"La mia assistita è in buone condizioni, compatibilmente con la sua situazione", ha detto l'avvocato Daniele Bernardone. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle frasi che la sua assistita avrebbe detto ai carabinieri dopo l'arresto (avrebbe sostenuto che la sua famiglia era perseguitata dalla giustizia) il legale ha risposto: "Sono aspetti che non attengono la difesa", precisando che ogni valutazione è "prematura vista la fase del tutto preliminare delle indagini".