Rugby, ecco la formazione azzurra contro il Galles per il Sei Nazioni

Sabato di grande rugby all'Olimpico di Roma con il Sei Nazioni, ora tocca al Galles contro gli azzurri. Alle 15.15 l’Italia di Kieran Crowley cerca il primo successo stagionale e lo meriterebbe, a giudicare dal piglio con cui ha affrontato le sfide contro Francia, Inghilterra e Irlanda. I gallesi di Warren Gatland non possono vantare la stessa condizione fisica e psicologica, dunque potrebbe finalmente sbloccarsi il trend per i nostri.

Crowley ha ufficializzato un solo cambio nella formazione titolare dell'Italia rispetto all'assetto contro l'Irlanda. E' il confronto numero 32 tra le due squadre, il quattordicesimo giocato in Italia. Nel triangolo allargato Tommaso Allan - che toccherà quota 70 caps con l'Italrugby - vestirà la maglia numero 15 con all'ala Bruno e Padovani. Confermate le coppie di centri e mediana con Brex-Menoncello e Garbisi-Varney. Allan sostituisce l'infortunato Ange Capuozzo.

In terza linea settima presenza consecutiva da titolare per Lorenzo Cannone che completerà il reparto delle terze linee insieme a capitan Lamaro e Sebastian Negri. In seconda linea il duo formato da Niccolò Cannone e Federico Ruzza, mentre in prima linea scenderanno dal primo minuto Ferrari, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Zani, Riccioni, Iachizzi, Pettinelli, Zuliani, Fusco, Morisi.