Rugby, le Azzurre pronte a sfidare l'Inghilterra

Seconda giornata del Sei Nazioni femminile che vede sfidarsi in campo Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia con la medesima formula della versione maschile.

La nazionale italiana femminile, che ha perso la prima sfida contro la Francia, domenica pomeriggio, alle ore 16, sfiderà le inglesi a al Franklin's Gardens, Northampton, in Inghilterra.

Secondo Francesca Sgorbini, terza linea Italdonne, dai social di Italrugby: “La partita contro l'Inghilterra sarà tosta, soprattutto a livello fisico, ma la useremo per migliorare e per lavorare sulle cose che non hanno funzionato la scorsa domenica”.

Ed ecco la formazione ufficiale annunciata da Giovanni Raineri, il Capo Allenatore della Nazionale italiana femminile di rugby, match valido per la seconda giornata del Tik Tok Women's Six Nations.

Rispetto alla squadra che ha affrontato la Francia ci saranno alcuni cambi. Raineri alla vigilia della partita: "Affronteremo una delle squadre più forti del panorama rugbistico Mondiale. In settimana abbiamo lavorato sul nostro gioco analizzando cosa non ha funzionato nel match precedente. Cerchiamo di mostrare la versione migliore della squadra focalizzandoci sulla nostra prestazione".

Questo il XV azzurro che scenderà in campo: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 21 Caps), 14 Aura Muzzo (Villorba Rugby, 32 Caps), 13 Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 75 Caps), 12 Beatrice Rigoni (Valsugana Rugby Padova, 62 Caps), 11 Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 74 Caps), 10 Veronica Madia (Rugby Colorno, 37 Caps), 9 Sara Barattin (Villorba Rugby, 112 Caps), 8 Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova, 61 Caps) - Capitano, 7 Giada Franco (Rugby Colorno 28 Caps), 6 Francesca Sgorbini (Asm Romagnat, 18 Caps), 5 Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 35 Caps), 4 Sara Tounesi (Sale Sharks, 29 Caps), 3 Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 87 Caps), 2 Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova, 15 Caps), 1 Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova, 16 Caps).

In panchina Stecca, l'esordiente Cassaghi, Seye, Fedrighi, Locatelli, Stevanin, Busato, Capomaggi.