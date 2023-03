L'Italia di rugby battuta 29-17 dal Galles al Sei Nazioni: quarta sconfitta di seguito

Quarta sconfitta consecutiva, di cui la terza in casa, per la Nazionale italiana di rugby nel torneo Sei Nazioni. Allo stadio Olimpico di Roma gli azzurri allenati da Kieran Crowley si arrendono al Galles con il punteggio di 29-17, dopo essere già stati battuti nell'edizione in corso da Francia, Inghilterra e Irlanda. Quattro mete per i Red Dragons, di cui una tecnica, due per l'Italia. Il primo tempo termina sul 22-3 per il Galles, con una frazione dominata dalla squadra ospite. La meta a inizio ripresa di Negri dà fiducia agli uomini di Crowley, ma gli avversari allungano subito. La seconda meta italiana con Brex a 12 minuti dalla fine tiene la partita aperta, ma i gallesi non lasciano altri spazi. Gli azzurri, fanalino di coda della classifica, sono attesi sabato prossimo nella sfida contro la Scozia.