Russia, l'ex autore dei discorsi di Putin è stato inserito nella lista dei ricercati

Da stretto collaboratore di Putin a ricercato. La polizia russa ha inserito nella “lista degli agenti stranieri” Abbas Gallyamov, ex autore dei discorsi del presidente, all'epoca primo ministro, tra il 2008 e il 2012. L'uomo, che da anni vive all'estero, in seguito divenne un consulente politico e analista, spesso citato dai media russi e stranieri.

Il mese scorso il ministero della Giustizia russo lo ha aggiunto alla lista dei ricercati, atto che comporta ulteriori controlli sulla sua persona e una forte connotazione peggiorativa volta a minare la credibilità del destinatario. Questo perché, secondo il governo, "ha distribuito materiali forniti da agenti stranieri a una cerchia di persone, si è espresso contro l'operazione militare speciale in Ucraina e ha partecipato come esperto a piattaforme informative straniere".

Intervistato da Associated press, Gallyamov ha descritto la mossa contro di lui come parte della “strategia di intimidazione” del governo russo e ha detto di aver appreso dai media di essere sulla lista dei ricercati.

Nessuna agenzia di polizia si è messa in contatto con lui, quindi non sa quale sia l'accusa che deve affrontare in Russia.

"Presumo che formalmente si tratti del reato di discredito dell'esercito", ha detto. "Viene usato contro chiunque si rifiuti di amplificare il manuale del Cremlino e cerchi di condurre un'analisi obiettiva e imparziale di ciò che sta accadendo".

"Non è un tentativo di arrivare a me, è impossibile - ha continuato -. È un messaggio per gli altri. Come a dire: ‘Non criticate, non pensate che la vostra visione indipendente di ciò che sta accadendo rimarrà impunita’".

Screditare le forze armate russe è diventato un reato in base a una nuova legge adottata dopo l'invio di truppe russe in Ucraina nel febbraio 2022. I critici del Cremlino sono stati regolarmente accusati in base a questa legge.