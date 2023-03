Media: gruppo di estrema destra russo rivendica l'attacco a Bryansk

Un Corpo di volontari di estrema destra russo, alleato delle forze ucraine, ha rivendicato l'attacco nella regione di Bryansk, vicino al confine con l'Ucraina, in cui 2 uomini sono morti e un bambino è rimasto ferito. In un primo momento il presidente russo, Vladimir Putin, aveva accusato i "neonazisti e terroristi'' ucraini di aver sparato contro un'auto di civili - "Sono entrati nella zona di confine e hanno aperto il fuoco sui civili. Hanno visto che era un'auto civile, hanno visto che i civili erano seduti lì e che c'erano dei bambini e hanno aperto il fuoco su di loro''. Citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, Putin ha aggiunto che ''queste persone vogliono privarci della memoria storica, della nostra storia, delle nostre tradizioni e della nostra lingua".

Ma il sito di Novaya Gazeta riferisce che un gruppo formato da russi di estrema destra residenti in Ucraina, che hanno tra l'altro combattuto nelle file del Reggimento Azov, ha postato un video in cui si assume la paternità dell'attacco. “Non siamo in guerra con i civili e non uccidiamo nessuno che sia disarmato - dice nel video un uomo che afferma di far parte del gruppo - ”è ora che i comuni cittadini della Russia si rendano conto che non sono schiavi".

Situazione ora sotto il controllo, secondo i servizi segreti russi FSB, nella regione di Briansk. Secondo i servizi russi, sono stati rinvenuti un gran numero di ordigni esplosivi e si lavora allo sminamento.

Kiev attacca Mosca. Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino, ha scritto su Twitter: "La storia di un gruppo di sabotaggio ucraino in Russia è la classica deliberata provocazione".

Ramzan Kadyrov, leader ceceno, ha suggerito di "trattare" i partecipanti al raid nella regione di Bryansk "nel modo più severo, il più duro e persino crudele possibile". Anche Kadyrov parla della necessità di "rendere conto delle famiglie (dei presunti ribelli) che potrebbero risiedere nel territorio della Federazione Russa... L'esperienza dimostra che senza la loro assistenza, indulgenza e approvazione, tali atti terroristici non si verificano", ha affermato. La stessa tecnica, dichiara sempre Kadyrov, è stata utilizzata in Cecenia per molti anni: le famiglie dei sospetti vengono portate via per essere interrogate e sono costrette a registrare un video che condanna i loro parenti. E ha anche suggerito di "bombardare tutti i punti direttamente o indirettamente correlati a questo attacco" senza badare al fatto "che potrebbero esserci oggetti civili nelle vicinanze. È già una guerra senza regole, che ci viene scatenata e imposta dal diabolico regime ucraino", dice Kadyrov.

Riferisce ancora Novaya Gazeta che il Corpo dei volontari russi è stato fondato nell'agosto dello scorso anno dall'oligarca Denis Kapustin, conosciuto negli ambienti di estrema destra russi. Secondo i fondatori, i membri del Corpo combattono nel conflitto ucraino come parte delle forze armate di Kiev. I suoi membri, fanno notare alcuni osservatori, usano tra l'altro simboli del cosiddetto Esercito russo di liberazione, un'organizzazione che collaborò con la Germania di Hitler durante la Seconda guerra mondiale.