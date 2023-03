Gruppo “Wagner” apre 42 centri di reclutamento in diverse città russe, anche nelle scuole

Il fondatore di Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che i centri di reclutamento dei mercenari sono stati aperti in 42 città russe. Un elenco di indirizzi in cui si trovano questi centri è stato allegato al messaggio pubblicato dal servizio stampa della società Concord di proprietà di Prigozhin, che funge anche come il suo personale ufficio stampa.

I giornalisti investigativi del quotidiano russo online Taiga.Info hanno controllato sei indirizzi in Siberia e hanno scoperto che i "centri PMC Wagner" si trovano nei locali di scuole e club sportivi, frequentati anche dai bambini. Così, a Omsk, il "Centro Wagner PMC" si trova nel "Club sportivo e patriottico ortodosso" "Paratrooper", che occupa i locali della palestra in un liceo locale. A Barnaul invece il centro di reclutamento Wagner si trova all’interno della scuola sportiva della riserva olimpica, mentre a Irkutsk i reclutatori di Wagner si sono sistemati nel club sportivo "Profi" che appartiene all'istituto federale "Scuola statale della riserva olimpica di Irkutsk". A Krasnoyarsk e Chita, a giudicare dall'elenco degli indirizzi, i "centri Wagner PMC" si trovano nei club sportivi, dove ci sono gruppi per bambini.

In un comunicato di Prigozhin si precisa che “I centri di reclutamento per PMC Wagner sono stati aperti in 42 città della Federazione Russa. Lì stanno arrivando nuovi combattenti, che verranno con noi, fianco a fianco, per difendere il loro paese e le loro famiglie. Per costruire il nostro futuro comune e proteggere la memoria del passato. Nonostante la colossale resistenza delle forze armate ucraine, andremo avanti. Nonostante i bastoni nelle ruote che bloccano il nostro avanzamento ad ogni passo, supereremo insieme tutti questi ostacoli.” In Russia ufficialmente è vietato per legge reclutamento dei mercenari.