Russia, il metallo serve per la guerra: ristampate le banconote da 5 e 10 rubli

La Banca Centrale russa ha reintrodotto in circolazione le banconote da 5 e 10 rubli, inizialmente stampate nel 1997, poi tolte dalla circolazione agli inizi degli anni 2000, e sostituite da monete da 5 e 10 rubli.

Ora però sono state ristampate, anche se il loro valore è decresciuto, diventando esiguo e insignificante. Ora, infatti, con il cambio attuale sceso a 80 rubli per 1 euro, il valore delle banconote è rispettivamente di 7 e 14 centesimi di un euro. La spiegazione è molto semplice: coniare le monete dello stesso valore nominale costa molto di più rispetto alla stampa delle banconote. Inoltre il metallo prezioso serve per scopi bellici.

L’iniziativa della Banca Centrale russa però si è scontrata con l’ostilità dei russi che hanno espresso pareri negativi in merito a questa iniziativa. Nessuno vuole riempire il portafogli con pacchi di banconote di un valore effimero. In Russia, tuttora, spesso la busta paga è erogata alla cassa in contanti e molti temono, qualora gli stipendi dovessero essere consegnati in banconote di questo taglio, di dover portare a casa letteralmente sacchi di rubli. Lo stipendio medio in Russia è di 56 mila rubli, l’equivalente di 700 euro.