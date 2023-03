Se ne va con l'auto rubata, si scontra con la polizia, fugge con una bici poi si butta dal viadotto

Tutto è cominciato pochi minuti dopo le 17 in via Brilla dove era stato segnalato un uomo che svaligiava alcune auto. La prima fuga è avvenuta a bordo di una Lancia Y: dopo poche centinaia di metri lo scontro con l'auto della polizia. Subito dopo l'impatto, il guidatore della Lancia è scappato, ha rubato una bici e si è allontanato. Pochi minuti dopo, intorno alle 17.30, visto che riaveva addosso la Polizia, l'uomo è sceso dalla bicicletta e si è lanciato dal viadotto, in via Bonini.

Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica. Nell'incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell'auto, l'uomo è stato portato in codice rosso allìospedale, le condizioni dell'uomo sarebbero gravi.