928 migranti lasciano Lampedusa. Sindaco Pozzallo: "La gente muore e la politica pensa ai voti"

I migranti si sono subito dispersi nelle campagne, facendo perdere le loro tracce. L'associazione in una nota scrive: “Questa tipologia di sbarco è la più inquietante perché lo Stato non ha contezza del reale numero degli arrivati, poiché non avviene alcun riconoscimento ufficiale”.

Nella giornata di oggi è poi previsto il trasferimento di 928 migranti dall'hotspot di Lampedusa. In 598 migranti saliranno sulla nave Diciotti diretti verso Reggio Calabria. A seguire - secondo comunicato dalla Prefettura di Agrigento - altri 250 immigrati lasceranno i padiglioni di contrada Imbriacola e verranno accompagnati al porto dove il traghetto di linea li porterà a Porto Empedocle. Entro la tarda mattinata, infine, altri 80 partiranno con una motovedetta della Guardia di finanza sempre per Porto Empedocle.

Al centro di Lampedusa dovrebbero rimanere così 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è ancora al lavoro per pianificare ulteriori trasferimenti per la serata e per domani.

Intanto è ancora forte l'eco della polemica, nata dalla denuncia di Alarm Phone, sulla morte di 30 migranti a bordo della barca naufragata ieri a largo della Libia dopo giorni in balia del mare mosso.

I diciassette sopravvissuti sono arrivati ieri al porto di Pozzallo, e quindi trasferiti nell'hotspot di zona, in provincia di Ragusa. Per loro Medici senza Frontiere ha attivato un supporto psicologico.

"Qual è stata l'unica arma del governo Meloni fino ad ora? Dare l'ergastolo agli scafisti? E pensa che si metteranno paura? Io li ho visti questi presunti scafisti, non sono solo carnefici, sono vittime anche loro di carnefici peggiori. Prendersela con loro dimostra che non si conosce il sistema, ma soprattutto non serve a niente". Queste le parole con cui Roberto Ammatuna, sindaco del paese ragusano, ha commentato l'arrivo dei naufraghi, tutto uomini, maggiorenni e originari del Bangladeseh.

"Quei ragazzi hanno negli occhi la morte", ha raccontato al Quotidiano di Sicilia, spiegando che l'unica strada possibile "è la diplomazia coi paesi di provenienza, avere un raccordo con le città di frontiera, ma questo non può succedere finché l'immigrazione verrà usata come arma a scopo politico, come strumento di pressione. Le organizzazioni umanitarie come le Ong dovrebbero lasciarle lavorare in santa pace, almeno finché non si formerà una forza europea che faccia anche i salvataggi in mare. Ma è difficile affrontare il tema in maniera seria, quando in campagna elettorale si è detto tutto e il contrario di tutto. Oltretutto almeno ci aiutassero a gestirlo questo fenomeno, così com'è, ma neanche questo succede".

La scorsa settimana il primo cittadino aveva incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Gli ho detto 'collaboriamo', solo che poi il mio appello è rimasto lettera morta. Con questo governo il tema viene affrontato superficialmente con una mera logica elettorale. Vorrei dire una cosa al governo: le elezioni sono finite, adesso dovete pensare a gestire questo Paese. La stessa cosa vale per il nostro presidente della Regione, Schifani. Per la Giunta regionale il tema immigrazione non esiste. Finanzia il carnevale nei Comuni con cifre a sei zeri e nella finanziaria regionale per i tanti Comuni che si sobbarcano l'emergenza sbarchi non è previsto un solo euro".