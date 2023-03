Schiaffi alla professoressa per un voto basso a Castellammare di Stabia

Una professoressa aggredita a Castellammare di Stabia e un preside preso a pugni a Cesena. Un preoccupante susseguirsi di aggressioni nei confronti di personale del mondo della scuola contro cui prende posizione il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha fatto sapere che valuterà i presupposti per proporre una costituzione di parte civile, eventualmente lamentando anche un danno d'immagine all'Amministrazione. "Docenti e presidi non saranno lasciati soli", ha dichiarato il titolare di viale Trastevere, secondo il quale "dobbiamo tutti insieme ricostruire un patto educativo che unisca genitori, studenti e docenti". Recentemente Valditara ha anche deciso che potrà essere un avvocato dello Stato ad assumere la difesa nelle cause civile e penali in modo che gli insegnanti aggrediti non debbano pagare un legale a proprie spese. In una circolare inviata ai dirigenti scolastici questi ultimi sono invitati a segnalare tempestivamente gli episodi di violenza agli Uffici scolastici regionali, che valuteranno la segnalazione e la inoltreranno al ministero.

La professoressa presa a schiaffi L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La mamma di un'alunna del Liceo artistico Plinio Seniore ha fatto irruzione a scuola e ha aggredito Lucia Celotto, docente di inglese, accusata di aver dato un voto troppo basso alla figlia. Davanti agli altri studenti, la donna ha afferrato per i capelli la professoressa e l'ha colpita con schiaffi al volto insultandola. A lei il sostegno della FLC CGIL, che in una lunga nota a firma di Valeria Longobardi denuncia come siano sempre più frequenti “episodi di violenza nelle scuole a danno dei docenti, ma anche del personale ATA”, un fenomeno in crescita, derivante da “disagi economici, sociali, psicologici; specchio di una realtà sociale in cui si registra un evidente indebolimento del tessuto valoriale, una discrasia tra modelli educativi, quello scolastico da un lato e quello socio-familiare dall’altro”. Messaggi di sostegno alla professoressa, che insegna da 35 anni, sono arrivati anche da studenti di altre classi. Gli alunni della prima B prendono le distanze dall'accaduto: “Quello che è successo è inaccettabile e ce ne dissociamo completamente, soprattutto perché è accaduto in un luogo come la scuola che reputiamo sicuro e fondamentale nella nostra vita e nella nostra crescita personale”.