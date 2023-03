Francesco: l’unica rivoluzione è quella del cuore, del gesto, autentico e coerente

Nel decennale del pontificato di Papa Francesco la fondazione pontificia Scholas Occurrentes nasce piuttosto come risposta concreta e reale alla crisi argentina che poi il Papa ritiene essere una crisi a livello mondiale. Fin dai suoi inizi, Francesco ha sognato Scholas come la possibilità di educare all'apertura all'altro e all'ascolto, raccogliendo i cocci di un mondo atomizzato e senza senso, contribuendo così a creare una nuova cultura: la cultura dell'incontro. “Il problema è che non stanno resistendo al Papa: stanno resistendo a milioni di giovani, di bambini, che credono ancora che il mondo possa essere diverso e vedono nel Papa una persona che non parla di cambiare il mondo, ma che lo sta concretamente facendo".



Abbiamo incontrato José Maria del Corral, Direttore Mondiale della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.



Come descrive il pontificato di papa Francesco in questi dieci anni?

Mi hanno chiesto se nel papato di Papa Francesco ci sarebbero stati grandi cambiamenti dogmatici e cose simili, io ho risposto di no. Ho detto che la rivoluzione sarebbe avvenuta all'interno e oggi potrei dire la stessa cosa di 10 anni fa: la rivoluzione è venuta dall'interno, e credo che questo gli abbia fatto guadagnare molta credibilità all'esterno. Tutta la rivoluzione è iniziata dal suo stesso palazzo, dal luogo e dal modo in cui mangiava, da come ha gestito la sua agenda. La rivoluzione è stata nella sua forma di abitare, di essere. Questo è ciò che la storia scoprirà gradualmente, questa semplicità è la cosa più difficile da raccontare, almeno per alcuni. Tuttavia, quello che più ha colpito, soprattutto i giovani di tutto il mondo, è il fatto che sia una persona autentica e coerente.

Che cosa dice lo Spirito alla Chiesa del Papa?

Il Papa ascolta il popolo di Dio, è una risposta al popolo di Dio. Ad esempio, quando gli è stato chiesto perché si dedicasse tanto alla Fondazione Scholas piuttosto che alla catechizzazione, ha risposto che per lui Scholas Occurrentes è un qualcosa di concreto, così come essere cattolici è un qualcosa di molto concreto, altrimenti sarebbe solo ideologia. Quindi, credo che quello che chiede lo Spirito è di andare verso cose concrete. Vivere semplicemente come fa Lui significa essere concreti. Essere concreti significa stare in mezzo alla piazza e passare la notte al freddo, con l’immigrato che scappa con la sua famiglia, con il ragazzo che non trova un senso alla propria vita e si suicida, con il bullo che usa la prepotenza. Per questo il Papa risulta molto cattolico per la gente e poco cattolico per altri che pensano al cattolicesimo come ad una ideologia.

È questo uno dei punti della Chiesa in "uscita" di cui ci parla Francesco?

Credo che se la chiesa non scende in campo non è chiesa, sarebbe un’organizzazione internazionale oppure una ONG. A volte sento dire che il Papa non rispetta le tradizioni, al contrario, Papa Francesco, non solo rispetta le tradizioni, ma fa sì che prendano vita, perché la tradizione è una comunità viva, non un pezzo della foto della storia. Il papa va all’origine e lì si trova Gesù, con l’enigma, l’annuncio che sarebbe morto e risuscitato per gli altri affinché trionfasse la vita. All’origine c’è proprio l’andare fuori e questo Papa va all’origine di quello in cui crediamo. Fa ciò che pensa e ciò che sente.

Migranti e rifugiati occupano una parte molto importante nel cuore del Papa e della Chiesa. Crede che i governi e le società siano all'altezza di questa grande sfida?

Credo di no, considerando i fatti, anzi vedo che non è così. Questo vale per i governi di qualsiasi colore politico, di un segno e dell’altro. Siamo tutti più preoccupati dei nostri interessi, del nostro giardino, del nostro metro quadrato, della nostra falsa identità o sicurezza e non cogliamo il punto di quello che il Papa dice o scrive in Fratelli Tutti. Non stiamo costruendo Fratelli Tutti, stiamo costruendo un mondo di muri, di ghetti. Il 19 e il 20 marzo celebreremo la messa insieme in Amazzonia e accompagneremo un gruppo di 50 giovani provenienti dalle scholas dei cinque continenti. Sono giovani che da un anno lavorano a dei progetti all’interno delle loro comunità. Credo che sia questa la risposta e i giovani stanno aspettando questa risposta. Il problema è che a volte non hanno gli spazi o i leader giusti per poter uscire, che è esattamente ciò che vedono in Papa Francesco.

Perché Papa Francesco vi ha affidato la missione educativa tramite la Fondazione Scholas Occurrentes?

Tutto nasce come risposta concreta e reale alla crisi argentina, che il Papa si rende conto essere una crisi a livello mondiale. Le Scholas Ocurrentes sono la risposta alla crisi che vivono i giovani attualmente. Padre Jorge Bergoglio decise di farsi carico del problema dell’istruzione prima da solo, e poi come ausiliare del suo vescovo. Si rese conto che il suo paese era in fiamme e che era in corso una guerra di tutti contro tutti. La gente lasciava la propria casa e andava via. Vedeva che l’Argentina stava soffrendo una crisi fortissima e mi chiese cosa stesse succedendo ai giovani. Io gli proposi di mettersi in ascolto dei giovani. Misi insieme 15 ragazzi ebrei, 15 musulmani e 15 evangelici cattolici e raccogliemmo fondi sia pubblici che privati e così nacque la prima Scholas. Una proposta che fu approvata all’unanimità. Quando poi divenne Papa, con le diverse crisi a livello mondiale, decise di trasformare queste scuole di quartiere in Scholas Occurentes, scuole dell’incontro.